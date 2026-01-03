俳優の伊藤健太郎（28）が3日、自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんをだっこした“2ショット”を公開した。【写真あり】伊藤健太郎「新しい家族も増えまして…」赤ちゃんとの2ショット伊藤は「明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつ。続けて「今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」と報告した。「今年もフルスロットルで頑張りますので、よろしくお願