ウェザーニュースのサイトより 高松地方気象台は2日、高松市伏石町で初雪を観測したと発表しました。平年よりも14日遅く、2025年よりも5日早くなっています。 高松地方気象台では、2024年3月から高松の雪の観測方法が「職員による目視観測」から「観測器による自動観測」に代わっているということです。 気象台は2日から3日明け方にかけて、山沿いを中心に大雪に警戒するよう呼び掛けていましたが、3日午