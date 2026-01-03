◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝のシード権は今年もアンカー10区で激しい争いとなりました。上位10校までに与えられる来年度の出場権となるシード権。前回大会はアンカー10区でゴール直前まで4校で3枚の切符を争い、順天堂大学が7秒差の11位で涙を流しました。今大会も激しい戦い。10区終了時点で9位の日本大学から3秒差で10位の中央学院大学が位置し、11位には帝京大学が往路17位から驚異の巻き返