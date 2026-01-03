「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３年ぶりの王座奪還を狙った駒大は勝負の復路も不発に終わり、総合６位となった。往路で想定外の７位出遅れ。首位青学大と４分５２秒差を追っての復路スタートで６区は自信を持っていた伊藤蒼唯（４年）が区間２位の走りをみせたが、ゲームチェンジャーの役割は果たしきれず。温存していた主力３人を投入したが、７区の谷中晴（２年）は区間９位に終わり不発。８区に