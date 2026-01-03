■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路（3日 神奈川・芦ノ湖~ 東京・大手町 5区間、109.6キロ）箱根駅伝復路が3日に行われて、青山学院大学が復路優勝、そして、総合優勝で3連覇を達成した。国学院大学は同校最高の2位、3位には前回7秒差でシード権を逃した順天堂大、そして、シード権は10位に日大が滑りこみ18年ぶり、そして、往路17位の帝京が大逆転で9位に入りシード権獲得、中央学院は最後の最後で11位と順位を落とした。