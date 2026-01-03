NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。自身の声を元にした音声ソフトについて綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「代わりに喋ってもらいます」自身の声を元にした音声ソフト活用「出来ることはやっちゃいます」今後の活動に一層の意欲【ALS闘病】今月１日に、「新年を迎えご機嫌で動画