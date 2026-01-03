「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）１５年ぶりの優勝を狙った早大は、４位に終わった。１８秒差の２位で復路をスタート。６区の山崎一吹（３年）は区間６位で粘ったが、当日変更で７区に投入された間瀬田純平（４年）が区間１２位、８区の１年生、堀野正太（１年）は区間１６位と振るわずに上位との差が開いていった。最終１０区はトップと５分１４秒差の４位でタスキを受けたアンカーの瀬間元輔（２年