往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。速報値で10時間37分34秒の大会新記録。同一チームの2度目の3連覇は史上初と、王者がまたしても箱根の歴史を塗り替えた。青学大のたすきや、出走選手の体には「★7」の文字がマジックで刻まれた。昨年2月、同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さんが悪性リンパ腫で亡くなった。ともに箱根路を走るはずだった仲間の思いも背負って箱根路を駆け