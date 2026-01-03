■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路（3日 神奈川・芦ノ湖~ 東京・大手町 5区間、109.6キロ）青山学院大が史上初となる2度目の総合3連覇（通算9度目）を果たした。往路復路ともに制した完全優勝は2年ぶり6度目。また、昨年マークした大会記録を3分45秒上回る10時間37分34秒（速報値）の大会新で頂点に立った。前日の往路では1区で16位スタートも山登りの5区でエース黒田朝日（4年）が区間記録を1分55秒上回る区間新（1時間0