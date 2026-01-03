「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）国学院大は悲願の初優勝はならなかったが、優勝した青学大と２分３３秒差で過去最高順位の２位に入った。首位青学大と１分５４秒差の４位で復路をスタート。６区後村光星（３年）は区間８位で粘ると、当日変更で７区に投入された主力の高山豪起（４年）が激走。区間歴代２位の１時間０分５４秒で猛追し、２位に浮上した。８区の飯國新太（２年）が区間２位、９区野田