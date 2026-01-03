浦和レッズは１月３日、松本泰志のサンフレッチェ広島への完全移籍を発表した。松本は、昌平高を卒業後の2017年に広島でプロキャリアをスタートし、その後はアビスパ福岡、セレッソ大阪にそれぞれレンタルで加入。21年に広島に復帰し、24年までプレーし、翌年に浦和へ移籍した。25シーズンはリーグ戦29試合に出場し、３ゴールをマークしていた。１年ぶりの復帰となった27歳のMFは、広島の公式サイトを通じて以下のとおりコメ