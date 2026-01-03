◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、芦ノ湖から大手町を目指す5区間109.6キロの最終10区（23.0キロ）で壮絶な来季シード権争いが繰り広げられた。9区を終えた時点で日大が9位、中央学院大が10位でシード圏内。中央学院大とわずか13秒差の11位が帝京大、55秒差の12位が東海大となっていた。往路17位で復路一斉スタートの帝京大は