ゴールする青学大のアンカー・折田壮太。史上初となる2度目の総合3連覇を果たした＝東京・大手町第102回東京箱根間往復大学駅伝最終日は3日、神奈川県箱根町から東京・大手町までの復路5区間、109.6キロに関東の20校とオープン参加の関東学生連合を加えた21チームが参加して行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。2度目の総合3連覇は史上初の快挙。優勝回数は駒大を抜いて、単独6位となった。往路首位の青学大は8