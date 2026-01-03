◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）６年連続３９回目出場の山梨学院大は総合１７位だった。１０年ぶりのシード権獲得はならなかった。往路を１２位で終えた山梨学院大は復路の７、８、９区の３人のメンバーを当日変更。チームが毎年苦手とする６区では南葉聖琥（きよとら、３年）が巻き返しを狙ったが、区間１