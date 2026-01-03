勝負の２年目に挑む宮崎竜成内野手（２５）が、正二塁手の座を狙う。社会人ヤマハをへて即戦力ルーキーとして期待された２５年は、３９試合で打率１割９分４厘、０本塁打、３打点。不本意なシーズンとなったが、「１軍で活躍するために必要なこと、自分に足りないことを認識できた」と前向きに捉えた。衝撃だったのが２２歳の日本ハム・柳川の直球。長身右腕との対戦を振り返り、「初めて対戦したけど、捉えたイメージのスイング