◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）日体大は総合１５位に終わり、シード権獲得はならなかった。往路では、１区の平島龍斗（４年）が８位と好発進も、後続が続かず、１６位でゴール。流れを変えようと３人のメンバー変更を行い、７区を走った二村昇太朗（４年）は区間５位の好走を見せたが、順位を上げられず。