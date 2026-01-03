◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）２４年連続８４回目出場の東洋大は総合１４位で、継続中では最長の２１年連続シード権獲得とはならなかった。１０位の日大に２分３１秒届かなかった。往路でつまずいた。１区の松井海斗（２年）が区間３位の好走も、酒井俊幸監督は「往路の要、２区５区が全く機能しなかった