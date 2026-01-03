◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路１４位からスタートした神奈川大は、総合１３位で９年ぶりのシード権を逃した。６区の大岩蓮（３年）が順位を３つ上げて１１位とシード権内に迫る走りでタスキをつなぎ７区も順位を死守する走りだったが、８区で順位を落とすと、浮上はかなわず、目標には届かなかっ