◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）創価大が総合●位でゴールし、７年連続でシード権を獲得した。往路では、２区のＳ．ムチーニ（３年）が区間５位の走りを見せるなど、８位でゴール。復路では、６区の小池莉希（３年）が区間賞を記録するなど、安定した走りを見せ、８位を死守した。