タレントの井上咲楽が、泥風呂に入る姿を公開し話題になっている。井上は３日までに自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます！」と新年の挨拶をし、「超なるほど！ザ・ワールドありがとうございました！中川さんとコロンビアの世界一人口密度の高い島・イスロテ島に行ってきました！」と、元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈とコロンビアを訪れたと報告した。「なかなかできない体験をさせてい