◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）青学大で「3代目山の神」として活躍した神野大地氏（32＝現M&Aベストパートナーズ陸上部プレイングマネジャー）が3日、自身のXを更新。往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った青学大を祝福した。往路では、青学大は1区16位と大きく出遅れ。しかし、5位で受けた5区・黒田