お笑いコンビ・ナイツが３日、ＮＨＫ「新春生放送！東西笑いの殿堂２０２６」に出演予定も、直前までラジオ番組があり、遅刻となった。爆笑問題の田中裕二が「ひな壇の仕切りは今年もナイツの仕切り」と紹介するも「今ちょっと別の仕事で、こっちに向かってる」と間に合わなかったと説明。太田光が「ＴＢＳにいるらしいね」といい、田中は「事情がありまして。なかなかまだ到着できないので、残念ながらウエストランドの２人に