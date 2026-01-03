広島県大竹市などの山陽道（広島岩国道路）で、雪による車の立ち往生で２日夜に起きた渋滞は、３日正午までに解消した。西日本高速道路によると、上り線で約３０台が立ち往生し、最大約２３キロの渋滞が発生した。山陽道は大竹―熊毛の両インターチェンジ間などで引き続き通行止めとなっている。