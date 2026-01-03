この記事をまとめると ■2025年11月4日より販売されたジムニーがマイナーチェンジを実施 ■マイナーチェンジに伴い安全装備関係のセンサーがフロントに追加された ■社外バンパーの取り付けといったカスタムが現状で難しくなった これからジムニーを買う人は要注意!? 2018年のデビュー以来、不動の人気を得ている4代目となる現行型（JB64型）のスズキ・ジムニー。 1981年から1998年まで販売された2代目のJA型を彷彿とさせる角