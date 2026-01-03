「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）駒大は前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が最終１０区に登場。１時間７分３１秒（速報値）で２年連続区間記録を塗り替える快走で、箱根ラストランを飾った。佐藤は総合７位でタスキを受けると、１３・７キロ付近で前を走る城西大を抜いて６位に浮上。その後も真っすぐと前だけを見据えて区間新ペースの快走を続けた。区間新の快走でゴ