「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。原晋監督は選手に抱えられ９度宙を舞い、５区の異次元区間新で大逆転往路Ｖに導いた黒田朝日（４年）も宙を舞った。６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早大との差を１分３４秒に広げて７区へ。７区の佐藤愛斗（２年）