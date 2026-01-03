3日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、和田栞菜（18）が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 和田はリベロで、北沢中学校出身。中学校卒業後は下北沢成徳高校へと進学しており、2026年1月に行われる第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春の高校バレー）への出場が決定している。なお、背番号は2