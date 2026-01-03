最上級生が存在感を発揮だ――。第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路が３日に行われ、青学大が史上初となる２度目の総合３連覇を達成。今季は出雲駅伝７位、全日本大学駅伝では３位に終わったが、箱根路で底力を見せつけた。まさかの滑り出しでも関係なかった。１区はまさかの１６位発進も、２区以降の選手が穴をきっちりカバー。山上りの５区ではエース兼主将の黒田朝日（４年）が５位でタスキを受け、前