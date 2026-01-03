夕方になると脚が重い、ふくらはぎがパンパンになる。そんな“むくみやすい脚”を落ち着かせたい大人世代に試してほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ローランジ＆ハイランジ】。太ももから鼠径部、腰まわりまでしっかり伸ばしながら筋肉を使うことで、巡りが整い、下半身のもたつきがスッと軽く見える状態へとつなげます。ローランジ＆ハイランジ（１）床に四つん這いになった後、右脚を大きく前へ踏み出す（２）体全体を前後に伸ばす