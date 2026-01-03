年末年始は、帰省や大掃除、親戚付き合いなどが重なり、普段とは違う環境で過ごす時間が増える時期。気を抜いたつもりはなくても、思わぬ失敗をすることや後から「やらかした……」と感じる瞬間を経験した人もいるのではないだろうか。そこで今回は、マイナビニュース会員306人を対象に12月11日に実施した、今年(2025年)の年末年始の帰省に関するアンケートの結果を紹介する。やらかした......! エピソード帰省や大掃除などで何か