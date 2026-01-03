◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）城西大は７位でゴール。８区まで上位を争っていたが、同校歴代最高の３位は超えられなかった。往路では存在感を発揮した。６位から出た２区のＶ・キムタイが、従来の記録を２２秒も更新する１時間５分９秒の区間新を樹立。５区の山登りでは、斎藤将也（４年）が異次元の区