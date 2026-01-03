◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指した駒大は総合６位だった。主力選手らに故障があった影響で往路はまさかの７位。巻き返しを狙った復路は６区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間記録に迫る区間２位の好走で６位浮上。８区の谷中晴（はる、２年）も区間９位と粘った。８区の主将・山