◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３０年ぶりとなる史上最多１５度目の総合優勝狙った中大は５位だった。３区で本間颯（３年）が２年連続区間賞を獲得するなど往路をトップと１分３６秒差で３位に入った。９区には当日変更でエース・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）を投入したが、１位の青学大とは４分２４秒差