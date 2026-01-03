大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）に向けた出羽海一門の連合稽古が３日、東京・墨田区の出羽海部屋で行われた。東前頭６枚目・平戸海（境川）は横綱・豊昇龍（立浪）と９番連続で相撲を取って２勝。幕内・宇良（木瀬）、豪ノ山（武隈）、御嶽海（出羽海）ら関取衆には９番で８勝を挙げ「押し負けることがそんなになかった」と収穫を語った。昨年は１２月３０日に部屋の稽古を納め、この日が今年最初の稽古だった。