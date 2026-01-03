◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）予選会から本戦出場の順大は総合３位でゴールした。２０２３年以来３年ぶりのシード権獲得と入賞を果たした。下級生中心のオーダーで大健闘をみせた。往路は３年生以下の布陣で６位。花の２区ではエースの吉岡大翔（３年）が１時間６分台の好走、３区ではルーキー井上朋哉（