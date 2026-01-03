◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）国学院大が、１０年連続１９回目の箱根路で史上最高の２位となった。復路で順位を２つ上げ、前回の３位を超えた。往路４位で迎えた復路は、７区の高山豪起（４年）が区間賞を獲得する力走。２位に順位を上げ、トップ青学大との差も約２分縮めた。８区の飯国新太（２年）も