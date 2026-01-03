芸能一家の次男の元俳優が久々に俳優兄のインスタグラムに2日までにタレント妹とともに登場し、3きょうだいショットを披露。ファンから「お元気そうでなにより」「弟さん久しぶりですね。貫禄が出てきましたね」「お父さんを筆頭にお元気で何よりです」「流石兄妹良く似てる」「久しぶりに弟さんを拝見」と懐かしむ声が続出した。 【写真】芸能一家の俳優次男久々に俳優兄とタレント妹と3ショット 吉本新喜劇の西川忠志が