俳優木村拓哉（53）が3日、テレビ朝日系特番「有働Times新春SP永久保存版」（午前7時放送）に出演。愛娘たちの結婚に思いをはせた。司会のフリーアナ有働由美子と対談。木村の長女cocomiはフルート奏者兼モデル、次女Koki，もモデル兼女優として活動する。2人は過去のインスタライブで「結婚するならトト（父親）よりかっこいい人」と発言しており、これについて聞かれると「あれはうれしかったですよ。うれしいけど、でもこれ