元ギャルママモデルの日菜あこが2日に自身のアメブロを更新。祖母からお年玉をもらったことや、子ども達へのお年玉についてつづった。この日、日菜は「私のおばあちゃんから41歳の私へ『お年玉』が送られて来ました」と報告し、お年玉の入った封筒の写真を公開。「今年だけじゃなく産まれてから41年間ずっーとお年玉をくれるおばあちゃん」と明かし「私のこども達のひ孫達にも毎年くれる 上2人は成人してるけど変わらずずっとくれ