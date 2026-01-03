第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走は３日、神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場入り口から東京・大手町の読売新聞社前までの５区間１０９．６キロで復路が行われ、往路を制した青山学院大が１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の総合優勝を遂げた。（タイムは速報値）青山学院大は山下りの６区で１年生の石川浩輝（長野・佐久長聖）が区間３位の好走。７区の佐藤愛斗（２年）も区間３位でつなぐと、８区で塩出翔太（４年）が区