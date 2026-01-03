歌手でタレントの高橋みなみ（34）が2日、X（旧ツイッター）を更新。AKB48の現役メンバーである千葉恵里（22）との身長差に驚きを示した。2025年末の「第76回NHK紅白歌合戦」で、AKB48は6年ぶり13回目の出場となり、現役メンバーに加え、高橋をはじめとしたOGらでステージを披露した。身長165.5センチの千葉は2日、「たかみなさんとの身長差かわいいでしょ」と、身長148センチの高橋と並んだツーショットをXで公開した。その投稿に