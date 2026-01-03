プロレスラーを目指すことを発表した女優の平井杏奈（29）が3日、2カ月以上ぶりにX（旧ツイッター）を更新。近況を明かした。平井は、女子プロレスラー岩谷麻優（当時スターダム、現マリーゴールド）の自伝的映画「家出レスラー」（2024年公開）で主演を務めた。昨年9月、「私にとってプロレスに出会えた事は、あまりにも大きな出来事でした」と、プロレスラーを目指すことをXで発表した。その後は昨年10月29日、誕生日を迎えたこ