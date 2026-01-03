（MCU）の新たな集大成となる映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は「記念碑的な作品」だ──。ロキ役のトム・ヒドルストンが英にて語った。 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、MCUのマルチバース・サーガを締めくくる新2部作の前半戦。アベンジャーズ、サンダーボルツ（ニュー・アベンジャーズ）、ファンタスティック・フォー、X-MENたちスー