３年目の飛躍へ、楽天・大内誠弥投手（１９）が腕を磨いている。プロ２年目の２５年は２試合に登板。６月７日の交流戦・巨人戦でプロ初登板初先発し、４回を１安打３奪三振無失点と上々のデビューを果たした。２度目は本拠地初登板だった１０月３日の西武戦。５回を４安打３奪三振２失点も、「５回を投げられたのは自信になる」と一歩ずつ前に進んでいる。１９１センチの長身から投げ下ろす最速１５２キロの直球と、落差を生