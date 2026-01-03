箱根駅伝は３日に復路が行われ、レースは最終１０区（鶴見中継所〜東京大手町＝２３・０キロ）に突入した。区間記録は１時間７分５０秒＝中倉啓敦（２２年・青山学院大）青山学院大は次代のエースと期待される折田壮太（２年）。昨年の出雲２区は区間１０位と振るわなかったが、１１月下旬のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルで２７分台をマークしてている。２位国学院大は選手変更で尾熊迅斗（２年）。今季は出雲２区で区間６位