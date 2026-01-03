スバル360の思想を継いだ画期的な商用車「サンバー」スバルの軽商用車「サンバー」。自社生産を終えてはや13年が経ちますが、今なお中古車市場で高い人気を保っています。その理由には、スバル製サンバーに秘められた数々のコダワリがありました。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「スゴい軽商用モデル」です！ 画像を見る（30枚以上）日本の街に溶け込み、人々のくらしになくてはならない軽自動車。その中でもさら