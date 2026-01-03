日本道路交通情報センターによりますと、きょう（3日）午前11時半ごろ、山陽自動車道（上り）赤穂IC付近で乗用車3台が絡む事故がありました。 【地図をみる】山陽道(上り）赤穂IC付近で乗用車3台が絡む事故約7.5キロの渋滞発生中【3日】 この事故で車線規制が行われていて、現場を先頭に備前IC付近まで約7.5キロの渋滞が発生しているということです。（午後1時現在） 日本道路交通情報センターでは、交通量が今後