私はアサミ。夫ショウと、小5の息子ヒロとの3人家族です。ずっと賃貸アパート暮らしでしたが、このたび念願の新居を建てました。新しい家は2階建てで、入口が2つあります。1階から入ると、ショウが仕事で使う事務所スペース。外階段を上がった2階の玄関からは、私たちの住居に入れます。そこまで広い家ではないですが、ヒロの部屋もようやく作ってあげられました。家族3人、これから始まる新しい暮らしにワクワクしていたのですが