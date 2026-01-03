白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました■ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン（9月26〜28日、宮城県・利府ゴルフ倶楽部、優勝：菅楓華）最後のパットが沈んだ瞬間、菅楓華はしばらく顔を覆ったまま動けなかった。プロ2年目。これまで幾度となく優勝争いに絡みながらも、あと一歩で届かなかった初タイトルを、