◇第105回全国高校ラグビー準々決勝京都成章23―12御所実（2026年1月3日花園）3大会ぶりに8強入りした京都成章（京都）が、5大会ぶりに8強入りした御所実（奈良）を下し、3大会ぶりに4強入りした。京都と奈良の隣県対決。ともに以前から練習試合や合同練習を続けており、相手の強みも弱点も知り尽くした上での対戦だった。京都成章はリーダーの笹岡空翔主将（3年）が9月に左ヒザ半月板損傷の重傷で戦列を離脱。関崎大輔